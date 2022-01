Il y a exactement quinze ans cette semaine, l'ex-directeur d'Apple, Steve Jobs, dévoilait le premier iPhone. Très vite, l'appareil provoqua une véritable révolution mobile et en est aujourd'hui à sa treizième incarnation.

En comparaison avec les smartphones actuels, l'iPhone initial était un nain avec son affichage LCD de 3,5 pouces - guère plus grand que les iPod de l'époque.

Tout-en-un

Dans le cadre de l'un de ses discours thématiques les plus mémorables, Steve Jobs introduisit l'iPhone par ces mots: 'Un iPod, un téléphone et un communicateur internet... en un seul et même appareil. Cela ne vous fait-il pas bouillir?' L'iPhone effectua résolument le passage d'un GSM plein de touches chiffrées et d'autres boutons vers un véritable smartphone à écran tactile et - surtout - à applis. Certes, ces dernières n'étaient initialement pas nombreuses, mais très rapidement, l'App Store en proposa des milliers, voire des millions à présent.

En janvier de l'année dernière, Apple annonça qu'au niveau mondial, un milliard d'iPhone actifs étaient en circulation. Le succès de cet appareil a grandement permis à Apple d'être la première firme dans l'histoire à atteindre une valeur boursière de 3.000 milliards de dollars.

Au cours du temps, le développement de l'iPhone ne s'est pas arrêté. C'est ainsi que l'iPhone 14 (attendu aux environs de septembre) pourrait être le premier appareil d'Apple à se passer d'une carte SIM physique. Les initiés s'attendent en outre à la tenue d'un événement Apple en mars ou en avril, durant lequel l'entreprise annoncerait un nouvel iPhone SE supportant la 5G.

Le fragment du discours thématique prononcé par Steve Jobs en 2007, où il dévoile l'iPhone.

