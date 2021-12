Même si l'iPhone 15 n'est attendu qu'en septembre 2023, les rumeurs vont déjà bon train de ci de là. C'est ainsi que le site technologique brésilien Blog do iPhone déclare être assez certain que l'iPhone 15 Pro ne disposera plus d'un connecteur physique pour carte SIM.

Quant site web MacRumors, il estime que le passage d'une carte SIM physique à une eSIM aura même lieu plus tôt encore. Le blog technologique a en effet appris d'une source anonyme qu'Apple a conseillé aux principaux opérateurs américains de 'se préparer à l'arrivée de smartphones eSIM-only d'ici septembre 2022'. Voilà qui pourrait indiquer qu'Apple renoncerait au connecteur pour carte SIM déjà sur l'iPhone 14.

Certains opérateurs envisageraient par ailleurs de ne pas attendre ces nouveaux appareils et de se mettre anticipativement à vendre des modèles iPhone 13 sans nano-carte SIM. L'iPhone 13, lancé il y a quelques mois, est le premier smartphone d'Apple qui, en plus d'un connecteur classique pour carte SIM, embarque déjà aussi la fonctionnalité eSIM. Les utilisateurs peuvent activer l'appareil et l'eSIM via un réseau wifi à condition cependant que l'opérateur supporte cette possibilité.

En Belgique, tel est actuellement le cas de Proximus, Orange et Mobile Vikings entre autres. Telenet supporte également l'eSIM, mais temporairement uniquement dans les montres connectées via ce qu'on appelle la formule One Number. Il est donc possible qu'Apple lance sur le marché l'iPhone 14 (ou 15) en deux versions différentes dans certains pays: l'une avec exclusivement l'eSIM et l'autre équipée encore d'un connecteur classique pour carte SIM.

L'eSIM, c'est quoi exactement? L'eSIM (embedded SIM) est une mini-puce intégrée à un appareil et fonctionnant comme une carte SIM classique. Elle occupe cependant moins de place, ce qui permet aux fabricants d'utiliser l'espace ainsi libéré dans les smartphones et autres gadgets pour d'autres fonctions. Grâce à l'eSIM, les montres intelligentes peuvent elles-mêmes établir une connexion avec le réseau mobile. Sur les montres dépourvues d'une eSIM, la connexion au réseau s'effectue via Bluetooth avec le smartphone, et l'utilisateur doit donc avoir son téléphone toujours avec lui (ce qui peut s'avérer peu pratique lors d'activités sportives).

