Sentiance, spécialisée dans le traitement des données, passe sous contrôle britannique. L'entreprise technologique MESH Holdings commence par prendre une participation majoritaire de 80,05 pour cent. Dans deux ans, elle détiendra toutes les actions. Elle investit aussi 15 millions d'euros dans Sentiance, comme l'indiquait lundi un communiqué de presse.

Sentiance est une société active dans le big data. Elle recueille des données via l'accéléromètre intégré, le GPS et le gyroscope des smartphones pour identifier les habitudes des gens et aider les entreprises à en tenir compte. En 2016, Sentiance a ainsi collaboré à l'élaboration d'une application pour l'assureur Corona Direct afin d'analyser le comportement des automobilistes et de les inciter à rouler plus prudemment. Mais des applications sont aussi possibles dans le secteur de la santé, par exemple.

La dernière phase de capitalisation date d'il y a deux ans, lorsque la scale-up anversoise a récolté 8 millions d'euros. Par le passé, Samsung a également investi dans l'entreprise.

Le quotidien De Tijd a été le premier à annoncer l'opération de reprise sur son site Internet, lundi.