L'Allemagne déploiera cette semaine son appli de traçage de contacts dans le but de prévenir les utilisateurs à propos d'une éventuelle propagation du coronavirus. Le pays a finalement opté pour une appli Bluetooth sans base de données centrale.

Demain mardi, l'Allemagne commencera à travailler avec l'appli, ce qui coïncidera avec l'ouverture de ses frontières. Grâce à l'appli de traçage de contacts, les utilisateurs recevront un avertissement, s'ils se sont trouvés à proximité de quelqu'un qui sera par la suite testé positif au virus covid-19. Ce type d'appli est développé dans plusieurs pays et doit répondre à une série d'exigences en matière de respect de la vie privée et de sécurité.

Selon le gouvernement fédéral, l'appli fonctionne bien et peut donc être utilisée dans la pratique. L'Allemagne a choisi une appli ne faisant pas appel à une base de données centrale, ce qui protégerait mieux la vie privée des utilisateurs. L'appli sera utilisée sur une base entièrement volontaire.

