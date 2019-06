En reprenant Prophets, Intracto effectue son quatrième rachat cette année. L'entreprise disposera ainsi aussi d'une première filiale à Bruxelles.

La soif d'emplettes d'Intracto n'est pas encore étanchée. Après avoir racheté en janvier Luon et sa filiale Raak, en mars le spécialiste Drupal néerlandais ezCompany et en avril Adagio, la voici qui engloutit à présent Prophets.

Prophets est spécialisée dans la communication stratégique et créative. L'entreprise a été fondée par Björn Joos et Tom Willemkens et possède des bureaux à Bruxelles et Anvers. Prophets occupe une soixante de personnes. Après ce rachat, le personnel total d'Intracto atteindra donc les 420 collaborateurs.

"L'ambition d'être présent dans la capitale - pour être plus proche encore des entreprises et pouvoirs publics qui nous font confiance - existait de longue date", affirme Pieter Janssens, fondateur d'Intracto. "C'est à présent chose faite. Plus que jamais, nous allons étoffer encore notre offre bilingue. Nous voulons être actifs là où se trouvent nos clients."