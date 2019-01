Intracto met la main sur Luon et Raak

L'agence de marketing numérique d'Herentals s'empare de l'entreprise malinoise Luon et de sa filiale Raak. Les deux entreprises rachetées occupent une cinquantaine de personnes. Le personnel total d'Intracto atteindra ainsi quelque 250 collaborateurs.

La direction de Luon et de Raak, qui se compose de Bas Jespers, Onno Hesselink et Serge Van de Zande (cf. photo), restera en place. Elle réinvestira à son tour dans Intracto, ce qui fait qu'elle en sera en partie copropriétaire. Les bureaux des entreprises rachetées deviendront une quatrième filiale d'Intracto, après Herentals, Anvers et 's-Hertogenbosch (Pays-Bas).

Luon se focalise sur le marketing numérique, direct et social. Pour sa part, Raak est spécialisée en combinaison de données et de contenus en marketing automation, inbound marketing et e-mailmarketing. Suite à cette reprise, Intracto acquiert des clients comme Unilever, Fondation contre le Cancer, Carglass et Alken Maes.

Pour Intracto, il s'agit du troisième rachat en l'espace de six mois. En septembre, elle avait en effet annoncé la reprise de son homologue Snackbytes. Et fin décembre, elle avait absorbé BLUE Web Solutions aux Pays-Bas. A peu près en même temps, l'entreprise avait aussi indiqué avoir reçu un capital de croissance supplémentaire de la part de Waterland.