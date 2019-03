Intracto s'empare d'un spécialiste Drupal néerlandais

ezCompany existe depuis 2001 et est dirigée par Bas van der Zalm et Bas van der Nieuwenhuijzen. L'entreprise occupe cinquante personnes, se concentre sur Drupal et compte notamment Jaguar/Land Rover et Graydon parmi ses clients.

Grâce à ce rachat, Intracto dispose désormais de cent personnes à son service aux Pays-Bas, en plus de ses deux cents collaborateurs en Belgique, et est ainsi devenue, à l'entendre, le plus important spécialiste Drupal du Benelux avec 75 personnes qui ne font que çà.

"A dire vrai, nous n'étions pas vraiment à la recherche d'un repreneur. Cela débuta par un entretien fortuit en terrasse avec Martijn Vervoordeldonk de Have A Nice Day", déclare Bas van den Nieuwenhuijzen, managing director d'ezCompany. "Il me parla du rachat de Have A Nice Day par Intracto et de la manière positive dont l'opération s'était déroulée. Et voilà comment tout a commencé. Devenir conjointement l'acteur Drupal numéro un du Benelux, nous a paru vraiment intéressant."

En janvier déjà, Intracto avait mis la main sur la firme malinoise Luon en Raak. Et en septembre dernier, elle avait absorbé Snackbytes, puis la néerlandaise Have A Nice Day en novembre, et encore la néerlandaise BLUE Web Solutions en décembre.