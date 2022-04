Alors que Netflix éprouve des difficultés à garder ses clients, son concurrent HBO, qui diffuse notamment Game of Thrones, a, lui, enregistré une forte hausse du nombre de ses abonnés. La chaîne payante et service de diffusion américain n'est toutefois pas encore disponible dans notre pays.

Durant le premier trimestre de cette année, HBO a vu le nombre de ses clients augmenter de trois millions à quasiment 77 millions au niveau mondial. Sur une base annuelle, cela représente une hausse de 12,8 millions de clients. Cet afflux est majoritairement dû à son expansion internationale. C'est ainsi que le 8 mars, HBO Max est devenu disponible dans une série de pays européens, dont les Pays-Bas. On ne sait du reste pas clairement si et quand le service de diffusion débarquera chez nous.

Pour sa part, Netflix a annoncé mardi avoir perdu des abonnés au cours du premier trimestre et ce, pour la première fois en plus de dix ans. Pour le deuxième trimestre, Netflix s'attend du reste à un nouveau recul. Le service de diffusion est cependant nettement plus grand que HBO avec ses 222 millions de clients dans le monde.

Mercredi déjà, le cours de l'action Netflix a reculé de 35 pour cent, alors que jeudi, il a encore régressé de quasiment cinq pour cent.

