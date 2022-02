Le service de diffusion américaine HBO Max s'étendra en mars dans quinze pays européens supplémentaires, dont les Pays-Bas. La Belgique ne figure provisoirement pas encore dans les projets de ce concurrent de Netflix.

Le service de streaming de la chaîne payante HBO, connue pour Game of Thrones et The Sopranos notamment, démarrera ses activités le 8 mars dans quinze pays européens. Le service sera alors disponible dans 61 pays et régions au niveau mondial. L'offre se compose entre autres de films et de séries de la chaîne TV HBO et du studio cinématographique Warner Bros.

Streamz

Aux Pays-Bas, l'offre de HBO dépendait jusqu'à l'année dernière encore de l'entreprise télécom Ziggo, une firme soeur de Telenet. Mais HBO a cependant décidé de ne pas prolonger l'accord conclu avec l'entreprise néerlandaise, ce qui permettra le lancement de HBO Max aux Pays-Bas.

En Flandre, les droits d'émission des séries HBO reposent actuellement encore entre les mains de Streamz, un service de Telenet et DPG Media. On ignore jusqu'à quand cet accord se poursuivra. Dans le communiqué de presse relatif à l'extension, le directeur de HBO Max international, Johannes Larcher, évoque une stratégie en vue de s'adresser directement au consommateur.

Outre les quinze pays où le service HBO Max démarrera le mois prochain, il sera question de six autres pays européens ultérieurement cette année. Une demande d'information auprès de Warner nous apprend toutefois que la Belgique ne figurera pas non plus dans ce contingent.

Le service de streaming de la chaîne payante HBO, connue pour Game of Thrones et The Sopranos notamment, démarrera ses activités le 8 mars dans quinze pays européens. Le service sera alors disponible dans 61 pays et régions au niveau mondial. L'offre se compose entre autres de films et de séries de la chaîne TV HBO et du studio cinématographique Warner Bros.Aux Pays-Bas, l'offre de HBO dépendait jusqu'à l'année dernière encore de l'entreprise télécom Ziggo, une firme soeur de Telenet. Mais HBO a cependant décidé de ne pas prolonger l'accord conclu avec l'entreprise néerlandaise, ce qui permettra le lancement de HBO Max aux Pays-Bas.En Flandre, les droits d'émission des séries HBO reposent actuellement encore entre les mains de Streamz, un service de Telenet et DPG Media. On ignore jusqu'à quand cet accord se poursuivra. Dans le communiqué de presse relatif à l'extension, le directeur de HBO Max international, Johannes Larcher, évoque une stratégie en vue de s'adresser directement au consommateur.Outre les quinze pays où le service HBO Max démarrera le mois prochain, il sera question de six autres pays européens ultérieurement cette année. Une demande d'information auprès de Warner nous apprend toutefois que la Belgique ne figurera pas non plus dans ce contingent.