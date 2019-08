Google fermera l'année prochaine son service d'offres d'emploi Google Hire. Ce dernier s'arrêtera en fait le 1er septembre 2020, selon le géant technologique.

Google Hire est un service moins connu de la gamme de Google. Il n'a été lancé qu'il y a deux ans seulement. Le service d'offres d'emploi était conçu pour aider les plus petites entreprises à trouver et à engager de nouveaux employés. Il propose entre autres l'intégration à Gmail et à Calendar de Google. Ce service était payant, mais tel n'est désormais plus le cas. Cela signifie que les utilisateurs actuels pourront encore l'utiliser gratuitement jusqu'à l'an prochain.

Par souci de clarté, il s'agit d'un autre service que Google for Jobs, les offres d'emploi proposées par Google dans son moteur de recherche, et à propos duquel l'UE a entamé une enquête à la demande de sites d'offres d'emploi concurrents.

Selon Google, il s'agissait d'une 'décision difficile à prendre' que de fermer ce service, mais l'entreprise entend se concentrer sur d'autres services dans le nuage.

Cette année déjà, Google a mis fin à plusieurs de ses services, dont l'appli Gaming de YouTube, Google+, Inbox by Gmail et Allo.