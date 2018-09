Google renonce à Inbox

Google avait lancé Inbox en 2014. L'appli était censée compléter le service Gmail de l'entreprise. Alors que Gmail est une appli e-mail quelque peu plus traditionnelle, Inbox va nettement plus loin. C'est ainsi qu'Inbox trie automatiquement les courriels. L'appli permet aussi de regrouper des mails. Il se peut que ces fonctions soient ultérieurement ajoutées à Gmail, comme cela est déjà arrivé avec l'option d'arrêt momentané ('snooze') de courriels aux moments de pointe. Dans ce cas, un mail est temporairement mis en attente pour être proposé plus tard à un moment plus propice. Gmail a repris cette fonction 'snooze' d'Inbox cette année. De même, la fonction 'smart reply', par laquelle Gmail propose des réponses à des courriels, provient elle aussi d'Inbox.