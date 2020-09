L'éditeur néerlandais de logiciels Exact engloutit Officient, un fournisseur belge de logiciels 'cloud' RH. Grâce à ce rachat, Exact entend désormais fournir une gamme de logiciels plus large et intégrée, ainsi qu'un support de processus RH automatisé.

Officient permet de gérer les tâches RH sur une seule et même plate-forme dans le nuage. Pensons aux salaires, contrats, absences et entretiens de fonction. L'entreprise intègre aujourd'hui de nombreux 'payroll providers' (secrétariats sociaux) en Belgique et a conclu des accords similaires avec des fournisseurs aux Pays-Bas et au Luxembourg. En trois ans, Officient a accueilli plus de 4.000 clients qui, à leur tour, fournissent des services RH à plus de 35.000 employés.

'Ces dernières années, nous avons étoffé nos solutions salariales en ligne au moyen de nombreuses nouvelles fonctions', explique Phill Robinson, CEO d'Exact. 'Nous observons cependant un intérêt croissant des clients pour une solution qui réponde à l'ensemble de leurs besoins d'administration et de processus RH. Avec Officient, nous avons trouvé le partenaire idéal pour y faire face.'

L'acquisition succède d'à peine une semaine au rachat par Exact de l'éditeur néerlandais Unit4 Bedrijfssoftware. Et en décembre dernier, Exact avait aussi absorbé l'entreprise belge WinBooks, spécialisée en logiciels de comptabilité et de gestion d'entreprise.

