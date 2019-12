L'entreprise néerlandaise Exact, fournisseur de logiciels comptables, renforce sa présence sur le marché belge en reprenant son homologue WinBooks.

Exact est principalement connue pour fournir des logiciels aux PME et à leurs comptables. L'entreprise originaire de Delft est depuis 1989 également active en Belgique. Au début de cette année, Exact est elle-même passée entre les mains de l'investisseur américain KKR.

A présent, Exact rachète son homologue belge WinBooks. L'entreprise néerlandaise accroît ainsi surtout sa présence en Wallonie et à Bruxelles, où WinBooks occupe une position particulièrement en vue. "Nous avons l'ambition dans les cinq années à venir de doubler notre chiffre d'affaires pour le porter à 500 millions d'euros. La Belgique représente une composante essentielle de cette stratégie", explique le CEO d'Exact, Phill Robinson. Le montant du rachat n'a pas été dévoilé.

WinBooks fournit ses logiciels comptables depuis 2000 et compte plus de 20.000 clients en Wallonie et en Flandre. Après le rachat, WinBooks continuera d'opérer de manière autonome au sein d'Exact et conservera sa structure professionnelle. Jean-François Cuylits et Pierre Borremans continueront d'en assurer la direction. "La collaboration avec Exact nous offre l'opportunité d'étoffer notre gamme de solutions logicielles pour le marché belge et ce, tant sur site que dans le nuage", précise Borremans.