L'entreprise néerlandaise de logiciels Exact rachète son homologue Unit4 Bedrijfssoftware. Les deux firmes sont également actives et présentes en Belgique.

Les deux entreprises sont spécialisées en logiciels professionnels et ciblent surtout le marché des PME au Benelux. Il s'agit entre autres de logiciels de comptabilité et de facturation, dont le logiciel comptable Venice. L'année dernière, Unit 4 Bedrijfssoftware s'était séparée de sa société-mère Unit 4. A présent, cette division devenue indépendante est rachetée par Exact pour un montant non précisé.

L'ambition d'Exact est de conserver autant que possible le personnel des deux entreprises. La direction d'Unit4 Bedrijfssoftware gardera elle aussi sa fonction actuelle dans un premier temps. Unit4 Bedrijfssoftware occupe 268 personnes, dont 13,8 équivalents temps plein en Belgique. Elle est dirigée par Herman de Jonge et possède des filiales à Bruges, Utrecht, Sliedrecht, Barendrecht et Hengelo.

Changement de nom

Le rachat est soumis à une approbation réglementaire. Il sera entériné dès que le conseil d'administration et la Nederlandse Autoriteit Consument en Markt donnera son feu vert. Ensuite, l'objectif est que la marque et les produits d'Unit4 Bedrijfssoftware soient rebaptisés en Exact.

Exact se targue de ne pas acquérir purement des parts de marché. Selon l'entreprise, Unit4 lui offre des fonctions complémentaires et une connaissance du marché. Exact considère le rachat comme un moyen de compléter sa gamme en matière de gestion financière.

"Les deux entreprises sont profondément enracinées dans une unité de culture, de langue, de manière de faire des affaires et d'exigences légales des firmes locales qu'elles desservent. Cette fusion engendrera un leader local qui proposera la suite la plus sophistiquée et la plus complète de solutions 'cloud' pour les PME et bureaux comptables", déclare Phil Robinson, CEO d'Exact. "Cette acquisition s'inscrit dans notre stratégie visant à croître par le biais d'une puissante combinaison d'évolution organique et d'intégration des produits rachetés."

Les deux entreprises sont spécialisées en logiciels professionnels et ciblent surtout le marché des PME au Benelux. Il s'agit entre autres de logiciels de comptabilité et de facturation, dont le logiciel comptable Venice. L'année dernière, Unit 4 Bedrijfssoftware s'était séparée de sa société-mère Unit 4. A présent, cette division devenue indépendante est rachetée par Exact pour un montant non précisé.L'ambition d'Exact est de conserver autant que possible le personnel des deux entreprises. La direction d'Unit4 Bedrijfssoftware gardera elle aussi sa fonction actuelle dans un premier temps. Unit4 Bedrijfssoftware occupe 268 personnes, dont 13,8 équivalents temps plein en Belgique. Elle est dirigée par Herman de Jonge et possède des filiales à Bruges, Utrecht, Sliedrecht, Barendrecht et Hengelo.Changement de nomLe rachat est soumis à une approbation réglementaire. Il sera entériné dès que le conseil d'administration et la Nederlandse Autoriteit Consument en Markt donnera son feu vert. Ensuite, l'objectif est que la marque et les produits d'Unit4 Bedrijfssoftware soient rebaptisés en Exact.Exact se targue de ne pas acquérir purement des parts de marché. Selon l'entreprise, Unit4 lui offre des fonctions complémentaires et une connaissance du marché. Exact considère le rachat comme un moyen de compléter sa gamme en matière de gestion financière."Les deux entreprises sont profondément enracinées dans une unité de culture, de langue, de manière de faire des affaires et d'exigences légales des firmes locales qu'elles desservent. Cette fusion engendrera un leader local qui proposera la suite la plus sophistiquée et la plus complète de solutions 'cloud' pour les PME et bureaux comptables", déclare Phil Robinson, CEO d'Exact. "Cette acquisition s'inscrit dans notre stratégie visant à croître par le biais d'une puissante combinaison d'évolution organique et d'intégration des produits rachetés."