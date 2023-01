La cyber-attaque qui a paralysé les systèmes informatiques de la société postale britannique Royal Mail, est l'oeuvre de criminels russes, selon la chaîne d'information d'état BBC.

Le trafic international du courrier et des colis en provenance de Grande-Bretagne a été fortement perturbé par des problèmes informatiques. En attendant qu'une solution soit trouvée, Royal Mail invite les Britanniques à ne plus effectuer d'envoi vers l'étranger. Un correspondant de la BBC signale à présent que la société de plus de cinq cents d'âge a reçu une demande de rançon. Le montant réclamé n'a pas été révélé, mais la chaîne d'information britannique s'attend à ce qu'il se chiffre en millions.

Toujours selon la BBC, le gang au ransomware Lockbit serait responsable de l'attaque. Ce rançongiciel très utilisé avait précédemment déjà paralysé un port portugais. Lockbit avait aussi lancé dans notre pays une attaque contre le groupe de soins Vivalia.

Royal Mail avait annoncé plus tôt cette semaine déjà qu'un cyber-incident s'était produit. On ignorait alors encore clairement s'il s'agissait d'une attaque ou d'un autre problème informatique. Royal Mail fait partie de 'l'infrastructure nationale critique' en Angleterre et revêt une importance cruciale pour l'économie britannique, selon la BBC.

