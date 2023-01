Le service postal britannique RoyalMail a signalé mercredi qu'il subissait une "grave interruption de service" à la suite d'un cyberincident.

RoyalMail a déclaré qu'il n'était pas en mesure d'expédier des articles d'exportation, y compris des lettres et des colis, vers des destinations étrangères, ajoutant que les colis internationaux qui avaient déjà été expédiés "peuvent subir des retards". Dans un communiqué, le service postal britannique a précisé qu'il travaillait avec des experts externes pour enquêter sur l'incident. Les autorités compétentes ont également été alertées.

Le groupe postal britannique International Distributions Services (IDS), maison mère de RoyalMail, en perte de vitesse, avait annoncé en novembre être tombé dans le rouge pour son premier semestre décalé. RoyalMail, la filiale qui regroupe ses activités au Royaume-Uni, avait notamment subi une chute de ses recettes de plus de 10%, pâtissant notamment de la baisse du volume de colis, qui avait été dopé par la pandémie, et d'un conflit social en cours sur les salaires. L'entreprise avait dit en octobre envisager jusqu'à 10.000 suppressions de postes d'ici au mois d'août, qui pourraient se traduire par 6.000 licenciements sec sur plus de 137.000 salariés. Elle avait dit baser sa stratégie sur une amélioration de l'efficacité en recentrant son activité sur les colis.

GLS, sa branche de transport de colis à l'international, si elle a aussi vu ses volumes baisser, a quant à elle augmenté son chiffre d'affaires de près de 10%. Le groupe a récemment changé de nom, abandonnant "RoyalMail" pour refléter "l'importance accrue de GLS" et envisage de scinder ses activités au Royaume-Uni et à l'international.

