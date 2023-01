L'un des principaux ports du Portugal a été touché le jour de Noël par une cyber-attaque entre-temps revendiquée par le gang au ransomware Lockbit.

Le jour même de Noël, l'Administração do Porto de Lisboa, l'un des plus grands ports du Portugal, a été la cible d'une cyber-attaque. Celle-ci n'aurait eu qu'un impact limité sur les activités portuaires quotidiennes. Le site technologique BleepingComputer signale à présent que les agresseurs tentent de rançonner le port.

Le gang au ransomware Lockbit se targue d'avoir dérobé des données et menace de les publier, si les autorités portuaires ne paient pas la rançon demandée avant le 18 janvier. Les agresseurs exigent un million et demi d'euros pour détruire les données. On ignore si l'Administração do Porto de Lisboa envisage de verser le montant de la rançon. Le gang prétend disposer de nombreuses informations concernant tant les travailleurs que le port même, notamment des rapports financiers, des renseignements professionnels sensibles et des données de clients.

En collaboration avec Dutch IT Channel.

