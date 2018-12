Dell de retour à la bourse

Le fournisseur IT a fait sa rentrée au NYSE sous la dénomination DELL, après avoir racheté des actions de DVMT. Ce DVMT suit la valeur financière de VMware, l'éditeur de logiciels, dont Dell est propriétaire à 81 pour cent. L'opération était prévue depuis assez longtemps déjà et avait été à la mi-décembre approuvée par les actionnaires de DVMT. L'ensemble de la transaction aurait coûté quelque 24 milliards de dollars, mais contourne ainsi aussi la traditionnelle entrée en bourse IPO et l'enquête qui l'accompagne. Michael Dell ne doit donc pas expliquer à ses investisseurs potentiels ce qu'il entend faire de son entreprise, maintenant qu'elle est de 52,7 milliards de dollars dans le rouge.

L'action Dell a ouvert le vendredi 29 décembre 2018 à 46 dollars pour une valeur marchande totale estimée à 16 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv. Dell avait quitté la bourse en 2013, après que son fondateur et CEO Michael Dell ait effectué l'un des plus importants rachats ('buy-outs') de l'histoire. En 2016, il avait racheté le fournisseur de produits de stockage EMC pour 67 milliards de dollars.