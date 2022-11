D'ici deux ans, Apple se mettra à utiliser des puces produites aux Etats-Unis

Le géant technologique Apple se prépare à utiliser dans ses appareils des puces produites aux Etats-Unis. Actuellement, la plus grande partie - et de loin - des semi-conducteurs intégrés aux iPhone et aux MacBook provient d'Asie, mais l'année 2024 devrait voir sortir les premières puces d'une nouvelle usine située en Arizona.

Tim Cook.