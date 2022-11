La firme taïwanaise TSMC, le plus important producteur de puces au monde, souhaiterait d'injecter des milliards de dollars pour construire une vaste usine de puces dans l'état américain d'Arizona. Voilà ce que révèlent des sources proches de TSMC au journal d'affaires The Wall Street Journal.

La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (en abrégé TSMC) envisagerait, selon des initiés, d'en dire plus à ce propos dans les mois à venir. La nouvelle usine serait implantée près de Phoenix, à proximité d'une autre fabrique de puces de TSMC actuellement en cours de construction. Le coût de cette usine serait de 12 milliards de dollars. La construction de la deuxième fabrique nécessiterait un investissement comparable. Le gouvernement américain accorde des subsides en vue de produire davantage de puces sur son territoire.

TSMC est un poids lourd et le principal fournisseur de puces d'Apple. La nouvelle usine indique que l'entreprise demeure positive à propos des attentes à plus long terme et ce, malgré l'actuelle inquiétude quant à une réduction de la demande de semi-conducteurs. TSMC a également des projets d'extension au Japon et ailleurs dans le monde.

