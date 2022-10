Le producteur de puces taïwanais TSMC veut s'étendre au Japon. L'entreprise entend ainsi réduire les risques géopolitiques dans le secteur des puces, selon le journal d'affaires américain Wall Street Journal. Taïwan est de facto indépendant, mais est considéré par la Chine comme une province dissidente.

Ces dernières années, la grande puissance asiatique annonce de manière toujours plus ferme que Taïwan doit de nouveau faire partie de 'la mère-patrie'. Récemment encore, la Chine a organisé des manoeuvres militaires de grande ampleur autour de l'île, suite à une visite de la politicienne américaine Nancy Pelosi à Taïwan.

TSMC produit la majorité des puces dans le monde et ce, à la demande de nombreuses firmes technologiques. La firme est déjà en train de faire construire une usine au Japon et en envisage d'autres encore. TSMC prépare également une usine dans l'état américain de l'Arizona.

