WestSys est rachetée par ConXion. L'acteur ICT d'Izegem restera actif de manière indépendante, tout en étant supporté par sa nouvelle société-mère.

WestSys compte une dizaine de collaborateurs et opère surtout dans le sud de la Flandre Occidentale. L'entreprise se focalise sur le support technique et les services dans le nuage pour les PME. Son chiffre d'affaires annuel est de quelque deux millions d'euros.

Le rachat par ConXion devrait surtout offrir à WestSys des avantages d'échelle sur le plan des relations humaines, des achats et de l'expertise. ''Nous n'étions en fait pas encore vraiment décidés à un rachat, mais suite à des entretiens approfondis avec d'autres acteurs, nous avons pris conscience des avantages que représenterait une union des forces avec un plus grand acteur IT', déclare Piet Lietaer qui dirige l'entreprise, conjointement avec son épouse Patricia Quaegebeur.

'En Chris Debyser et en ConXioN, nous avons trouvé une mentalité et un ADN identiques. Ce rapprochement personnel était très important pour nous: mon épouse et moi allons en effet rester à la tête de WestSys. Nous voulions aussi garantir à très long terme la continuité des activités et ce, tant pour nos clients que pour nos employés.'

ConXion est un acteur ICT bien connu en Flandre Occidentale. L'entreprise occupe plus de cent personnes, réalise un chiffre d'affaires supérieur à 25 millions d'euros et a effectué ces dernières années plusieurs rachats. En 2021, elle a ainsi repris De Volder NV. Précédemment, elle avait fait de même avec Gi.ko Office Solutions établie à Kruisem. Et juste avant l'été, elle s'était aussi étendue à Reeuwijk (Pays-Bas).

