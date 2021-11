L'acteur ICT ConXioN situé à Deerlijk s'étend en Flandre Orientale. En rachetant De Volder NV, il dispose désormais d'une filiale à Termonde.

De Volder et ConXion collaborent de longue date. 'Beaucoup de clients de De Volder connaissent ConXioN, parce que cela fait des années déjà que nous apportons notre soutien à sa gamme, essentiellement au niveau des services dans le nuage. Pour ces clients, rien ne changera donc, sauf qu'ils pourront désormais compter sur une offre encore plus large et sur plus de 100 experts. Nos clients en profiteront eux aussi, et nos partenaires de Flandre Orientale pourront dorénavant être aidés au départ d'une filiale plus proche de chez eux', affirme Chris Debyser, CEO de ConXioN.

ConXioN occupe aujourd'hui plus d'une centaine de personnes, à laquelle six collaborateurs viendront s'ajouter suite à ce nouveau rachat. En septembre 2020, l'entreprise avait aussi repris Gi.ko Office Solutions installée à Kruisem, ce qui fait qu'elle se focalise maintenant aussi sur l'impression gérée ('managed printing').

