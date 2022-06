Le fournisseur de services IT ConXioN établi à Deerlijk ouvre une filiale dans la ville néerlandaise de Reeuwijk, qui se focalisera clairement sur l'IT circulaire et la durabilité.

C'est le 17 mai exactement qu'a été signé l'acte de création de ConXioN B.V., qui est le résultat d'une collaboration entre le fondateur et CEO de ConXioN, Chris Debyser, et ses associés néerlandais Wouter den Ouden et Dylan Morauw. Conjointement, ils miseront en première instance surtout sur l'ICT durable et l'IT circulaire. La filiale est érigée à Reeuwijk dans la province néerlandaise de Zuid-Holland. ConXioN Nederland ciblera les entreprises de plus de 100 utilisateurs et comptera sur le support de solides partenariats conclus avec des marques en vue telles Microsoft, HP, HPE, Cisco, Dell et Lenovo.

ConXioN Nederland se concentrera donc avant tout sur l'IT circulaire, où le matériel se verra attribuer une seconde vie de manière réfléchie. 'La durabilité est toujours davantage une priorité pour les entreprises. Nous voulons aider nos clients à répondre aux défis sociétaux d'aujourd'hui et de demain. C'est possible en traitant de manière plus explicite les e-déchets et en ne jetant plus les appareils directement aux ordures', explique Chris Debyser. 'En proposant à nouveau des appareils de manière responsable, nous réduirons non seulement l'impact du processus de production sur l'environnement, mais mettrons aussi fin aux longues durées d'attente de nouveaux appareils', ajoute Dylan Morauw.

ConXioN existe depuis 25 ans déjà et peut s'enorgueillir d'un impressionnant trajet de croissance. Ses plus de 100 collaborateurs belges réalisent conjointement un chiffre d'affaires de plus de 25 millions d'euros.

