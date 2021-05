Clubhouse, l'entreprise à l'initiative de l'appli sociale de communication audio, migrera à l'avenir vers Android. L'appli populaire, copiée entre-temps par quasiment n'importe quel autre réseau social, n'était jusqu'à présent disponible que sur iOS.

L'entreprise a annoncé en effet que la version Android de son appli était entrée dans une phase de 'beta-testing' précoce. Une série de non-collaborateurs de Clubhouse peut à présent la tester et réagir, avant que l'appli ne soit soumise à un test davantage public.

Malgré quelques problèmes de confidentialité, Clubhouse a acquis l'année dernière pas mal de popularité, parce qu'elle a été l'une des meilleures en période de confinement à se rapprocher de l'ambiance réelle des conférences ou des cafés. L'appli se compose de locaux audio virtuels, où l'utilisateur peut converser avec d'autres. L'idée a été si bien accueillie que Facebook, Twitter et une série d'autres plates-formes préparent leur propre clone de l'appli.

Uniquement sur iOS

Jusqu'à présent, l'appli est parvenue à attirer quelque dix millions d'utilisateurs actifs et ce, uniquement sur iOS, puisqu'elle n'existait pas encore sur le système d'exploitation mobile le plus important au monde, Android. Avec la version Android, la situation devrait changer à présent, du moins avant que tout un chacun n'ait trouvé son bonheur chez l'un des concurrents.

L'entreprise a annoncé en effet que la version Android de son appli était entrée dans une phase de 'beta-testing' précoce. Une série de non-collaborateurs de Clubhouse peut à présent la tester et réagir, avant que l'appli ne soit soumise à un test davantage public.Malgré quelques problèmes de confidentialité, Clubhouse a acquis l'année dernière pas mal de popularité, parce qu'elle a été l'une des meilleures en période de confinement à se rapprocher de l'ambiance réelle des conférences ou des cafés. L'appli se compose de locaux audio virtuels, où l'utilisateur peut converser avec d'autres. L'idée a été si bien accueillie que Facebook, Twitter et une série d'autres plates-formes préparent leur propre clone de l'appli.Jusqu'à présent, l'appli est parvenue à attirer quelque dix millions d'utilisateurs actifs et ce, uniquement sur iOS, puisqu'elle n'existait pas encore sur le système d'exploitation mobile le plus important au monde, Android. Avec la version Android, la situation devrait changer à présent, du moins avant que tout un chacun n'ait trouvé son bonheur chez l'un des concurrents.