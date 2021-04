Grâce à une nouvelle phase d'investissement, Clubhouse veut pouvoir croître plus rapidement. L'entreprise n'a pas souhaité révéler le montant récolté.

Clubhouse en a terminé avec sa phase d'investissement de série C. Le financement a été dirigé par Andrew Chen (A16z), DST Global, Tiger Global et Elad Gil. Avec cet argent, l'appli populaire entend continuer de croître au niveau mondial.

Clubhouse n'a pas révélé le montant exact ainsi recueilli. Selon des sources de l'agence Reuters, l'appli est à présent évaluée à 4 milliards de dollars. Clubhouse même confirme la phase d'investissement, sans citer de montant. Cette nouvelle phase succède de quelques mois seulement à une phase de capitalisation de série B organisée en janvier.

10 millions d'utilisateurs actifs

Clubhouse est une plate-forme sur laquelle des gens peuvent communiquer virtuellement entre eux dans différents espaces audio. La plate-forme possède actuellement une dizaine de millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires et doit une partie de sa popularité à son caractère exclusif. C'est ainsi qu'elle n'est disponible que sur invitation et uniquement sur iPhone. Mais l'entreprise connaît quelques problèmes. C'est ainsi que l'appli ne dispose pas de toute une série de fonctions de confidentialité, à tel point que de nombreuses données d'utilisateurs se retrouvent à la rue.

