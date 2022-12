L'IA générative ('Generative AI') est une composante de l'intelligence artificielle qui imite les processus créatifs humains. 2022 a enregistré quelques percées majeures au niveau de l'image et du texte: la distinction entre l'expression humaine et la production de la machine s'est réduite encore cette année.

L'IA générative est un type d'intelligence artificielle conçu pour générer de nouveaux contenus ou résultats. Elle peut être utilisée pour toutes sortes de tâches, comme la création d'images, de vidéos ou de textes réalistes. Cette explication est la réponse littérale du chatbot IA ChatGPT à la question suivante: 'Expliquez en français ce qu'est l'IA générative'. Elle illustre directement l'expérience unique apportée par l'IA générative en 2022. Mais vos fils d'actualité sur Facebook, Instagram et Twitter débordaient cette année également de selfies IA: cela aussi, c'est de l'IA générative. Le monde de l'intelligence artificielle dépend d'expériences de ce genre ou plutôt de 'moments décisifs' qui résultent d'années de recherche. Nous avons relevé cinq de ces moments décisifs qui ont fait de 2022 l'année de l'IA générative.

1. DALL-E 2

DALL-E est une sorte de générateur d'images qui a été lancé début 2021 par OpenAI, un vaste laboratoire de recherche sur l'intelligence artificielle. S'ensuivit en avril de cette année le DALL-E 2, une version améliorée. Et cette amélioration était clairement perceptible. Le but était que le système génère une image sur base d'un descriptif du genre: 'une souris conduisant un tracteur doré', mais aussi de combinaisons de styles telles que 'Le Titanic représenté dans le style Tintin'. Entre-temps, il est également possible de fusionner ou d'agrandir des images avec un algorithme. Initialement, il y avait une liste d'attente pour quiconque voulait se lancer dans la technologie, mais le projet sortit en septembre de sa phase bêta et depuis lors, elle est accessible à tout un chacun. Comme par exemple pour créer une peinture dans le plus pur style Matisse. Ou comme lors de la remise des Data News Awards pour générer une oeuvre d'art.

DALL-E 2 © DN

2. Stable Diffusion

Ce qui a stupéfait tout son monde cette année aussi, c'est Stable Diffusion. Il s'agit là d'un modèle de synthèse d'image capable de générer des illustrations photo-réalistes sur base d'une saisie de texte. Pour créer des oeuvres artistiques par exemple - prompt engineering (ingénierie rapide) comme cela s'appelle pour recourir à une toute nouvelle expression -, mais aussi pour produire des photos de stock alternatives notamment. Cet exemple montre comment nous faisons jouer Elon Musk avec des oiseaux bleus. Nous saisissons notre 'prompt' sur https://stablediffusionweb.com, mais il existe des tas de sites - gratuits jusqu'à 100% commerciaux - intégrant Stable Diffusion d'une façon ou d'une autre. Nous vous conseillons le site web Hugging Face, où vous pourrez déjà tester gratuitement la version 2.1 la plus récente. Mais si vous optez complètement pour la manière expérimentale, vous pouvez aussi télécharger les fichiers pour installer et faire tourner Stable Diffusion sur votre propre serveur ou PC local.

Stable Diffusion © DN

3. Lensa

Lensa est une appli photo qui avait connu son moment viral il y a quelques années déjà, mais qui est redevenue extrêmement populaire ces derniers mois. La raison en est les 'magic avatars' lancés par l'entreprise Prisma Labs en novembre. Il en résulte que vous pouvez désormais appliquer dans l'appli l'IA sur vos selfies pour générer des rendus artistiques. Les fils d'actualité Instagram et Twitter ont ainsi très vite été submergées d'autoportraits de tous styles créés par l'IA. Il convient cependant de fournir 10 à 20 selfies à l'appli, avant de vous lancer, et ce n'est pas gratuit: vous démarrerez avec une période d'essai gratuite de 7 jours, mais si vous n'annulez pas en temps voulu, vous vous retrouvez vite avec un abonnement annuel sur les bras. De manière sous-jacente, Lensa recourt du reste aussi au modèle Stable Diffusion. Sur son compte Instagram, Lensa vous propose quelques jolis résultats. Mais restez prudent: sachez en effet qu'il s'agit d'une appli russe et que la politique de confidentialité reste - sciemment? - plutôt vague. Allez-vous donc lui confier vos selfies?

© Lensa

4. Vana

Les avatars magiques de Lensa étaient à peine sortis qu'une autre série d'autoportraits féériques, romancés et de science-fiction submergea au niveau mondial nos fils d'actualité sur les médias sociaux. Gratuits certes, mais assortis à quelques jours d'attente, si vous souhaitez vous lancer. Le résultat varie de 'carrément époustouflant' à 'bizarre', voire à 'complètement nul'. Vous n'avez pas encore essayé? C'est encore possible en transférant via https://portrait.vana.com une série de 8 selfies. Dès que le moteur IA sous-jacent aura effectué son travail - il est question de quelques jours, parce que quasiment tout le monde veut des autoportraits IA -, vous recevrez un lien menant à votre galerie personnelle. Vous y découvrirez des peintures créées par l'IA dans différents styles et arrière-plans.

© Vana

5. ChatGPT

Nous avons commencé cet article par quelques phrases générées par le chatbot ChatGPT. Au début de ce mois, nous avions en effet demandé à la toute nouvelle machine à écrire automatique de rédiger elle-même un article sur son lancement. Jugez par vous-même de la qualité du résultat, mais le fait que le laboratoire de recherche OpenAI ait ainsi largué une véritable bombe IA, était couru d'avance à nos yeux. Le résultat est en effet en tout point impressionnant: que vous lui demandiez une recette de pâte à crêpe, les paroles d'une nouvelle chanson de Taylor Swift ou, disons, un discours à la Donald Trump. Mais vous pouvez tout aussi bien lui demander comment fonctionne précisément un réacteur nucléaire et, dans un contexte IT, comment déverminer du code. Les résultats sont tellement probants que certains experts y voient même une alternative au moteur de recherche Google largement utilisé. Selon The New York Times, le lancement de ChatGPT a activé chez Google une alarme 'code rouge' qui fait que tout le monde doit effectivement se retrouver sur le pont pour fournir une réponse appropriée. 2023 s'annonce par conséquent déjà comme une nouvelle année IA passionnante.

