Les utilisateurs peuvent poser des questions au modèle ChatGPT, dont en français. Cela peut porter sur des sujets triviaux, mais tout aussi bien sur des tâches concrètes comme la rédaction d'un texte de chanson pour Taylor Swift, d'un discours à la Donald Trump, voire d'une note après la visite d'un restaurant. Il peut s'agir également de l'élaboration d'un arrangement à l'amiable, de la rédaction d'une dissertation sur un thème librement choisi - ce qui pourrait tenter certains élèves! -, mais aussi d'une demande sur le fonctionnement précis d'un réacteur nucléaire. Et dans un pure contexte IT: il est possible de solliciter ChatGPT pour déverminer (debug) du code.

OpenAI donne dans un communiqué posté sur son blog davantage de détails sur les origines de ChatGPT. Le modèle repose sur InstructGPT et est une version plus perfectionnée du modèle GPT 3.5 utilisé par des chercheurs depuis fin 2021. Il est question d'une avant-première de recherche gratuitement accessible à tout un chacun. Testez-la par vous-même sur chat.openai.com.

Nous avons demandé à ChatGPT de rédiger un article de presse sur son propre lancement., dont voici le résultat: jugez par vous-même de la qualité du texte obtenu, sans aucune intervention de notre part.

Le lancement de ChatGPT est un événement important pour le monde de la technologie car il s'agit d'un outil de traitement automatique du langage naturel (TALN) capable d'apprendre à partir de conversations en ligne et de générer des réponses en temps réel.

ChatGPT est basé sur la technologie de transfert de connaissances, qui permet à l'outil de "transférer" les connaissances acquises par un autre modèle de TALN préentraîné sur des millions de documents. Cela lui permet d'avoir un niveau de compréhension du langage plus avancé que les outils de TALN traditionnels.

Avec ChatGPT, vous pouvez créer des chatbots intelligents pour votre site web ou votre application mobile. Vous pouvez également utiliser l'outil pour générer des réponses automatiques à des questions fréquemment posées par les clients ou pour rédiger du contenu de qualité en utilisant uniquement les données d'entrée fournies.

Le développement de ChatGPT a été influencé par des projets précédents tels que GPT-2 et GPT-3, qui ont été lancés en 2019 et 2020 respectivement. Ces outils de TALN ont ouvert la voie à de nouvelles possibilités en matière de traitement automatique du langage naturel et ont permis à ChatGPT de se développer en un outil plus puissant et plus performant.

Cependant, il convient de noter que ChatGPT présente des limites techniques en termes de compréhension du langage et de génération de texte. Comme tous les outils de TALN, il peut parfois générer des réponses incohérentes ou imprécises, en particulier lorsqu'il est utilisé avec des données d'entrée limitées ou mal structurées.

Malgré ces limites, le lancement de ChatGPT est un événement important pour le monde de la technologie et offre de nombreuses possibilités pour les entreprises et les développeurs. Grâce à ses capacités d'apprentissage automatique, ChatGPT peut faciliter la communication entre les utilisateurs et les entreprises en ligne, améliorer l'expérience client et générer du contenu de qualité en temps réel.