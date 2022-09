Bart Donné délaisse la direction de Westpole pour devenir CEO de Computerland.

Donné n'est pas un connu dans le secteur. Il a travaillé notamment chez IBM, Hitachi Data Systems, ServiceNow et fut en 2016 directeur commercial d'Iris ICT (Canon).

Cette entreprise se mua ensuite en Westpole, où Donné coordonna la transition, avant d'être nommé directeur général pour le Benelux. Westpole a cette semaine elle-même annoncé que Dirk De Boeck dirigera la branche belge.

Donné aboutit donc chez Computerland, une entreprise qui fournit des services IT essentiellement à des firme moyennes en Belgique et au Luxembourg. Elle occupe 240 personnes et enregistre un chiffre d'affaires de 34 millions d'euros. Depuis 2020, elle est une filiale du NRB Group.

Bart Donné © .

'Je souhaite la bienvenue à Bart au sein du NRB Group et le meilleur dans sa nouvelle mission chez Computerland', déclare Pascal Laffineur, président du conseil d'administration et CEO du NRB Group, dans un communiqué.

'Son expertise technique et sa connaissance des marchés belge et luxembourgeois constituent des atouts qui lui permettront de poursuivre le développement de Computerland. Il bénéficiera aussi de la spécificité de l'entreprise et renforcera encore la synergie avec NRB.'

