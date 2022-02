L'entreprise IT Westpole Benelux, spécialisée dans la transformation numérique, a engagé Dirk De Boeck pour lui confier la fonction de directeur Managed Services. Il fera partie du comité de direction et fera directement rapport au general manager Bart Donné.

De Boeck (54 ans) devra relever le défi consistant à doubler le chiffre d'affaires des Managed Services au cours des trois prochaines années. 'Dans ce but, il ciblera de nouveaux marchés innovants et élaborera la gamme nécessaire pour permettre leur évolution', déclare-t-on chez le fournisseur de services et de solutions IT.

De Boeck possède plus de 25 ans d'expérience en IT-management. Durant sa carrière, il fut entre autres actif comme Senior Manager Digital Projects chez Colruyt Group, où il assuma la gestion bout-à-bout de vastes projets IT. Avant cela, il fut Managing Partner d'une startup au sein du Groupe Cronos, il assuma des postes de direction chez le fournisseur de services ICT Damovo et il fut EMEA Expert Defense and Government chez HP. Trois années durant, De Boeck travailla aussi en qualité d'Head of ICT Innovation chez bpost, et entre 2007 et 2011, il fut Belux Sales Director chez British Telecom.

Dans sa nouvelle fonction, Dirk De Boeck sera responsable de la gamme de solutions de services gérés, du processus de recrutement de nouveaux collaborateurs, mais aussi de la prévente et de la vente. Westpole Benelux fait partie du groupe d'entreprises Westpole, lui-même propriété de Livia Group, qui dispose de quasiment six-cents employés et de neuf filiales en Italie, en Belgique, au Luxembourg et en France.

