Le fondeur de puces AMD annonce le rachat de Pensando. Cette entreprise développe des puces pour centres de données et est reprise pour un montant d'1,9 milliard de dollars.

Pensando a été fondée en 2017 et produit entre autres des puces et des logiciels pour de grandes firmes. La jeune pousse possède parmi ses clients des noms comme Goldman Sachs, IBM Cloud, Microsoft Azure et Oracle Cloud. L'objectif de la puce entièrement programmable et du software de l'entreprise est de permettre aux grandes firmes clientes de se comporter davantage comme des centres d'informatique dans le nuage.

Par ce rachat, AMD s'ancre davantage encore sur le marché actuellement particulièrement animé du matériel pour centres de données, où elle concurrence aussi Intel et Nvidia. La reprise de Pensando s'inscrit dans la lignée des décisions prises précédemment par l'entreprise. Il y a un an et demi, elle a par exemple encore racheté son homologue Xilinx pour le solide montant de 35 milliards de dollars. Et la semaine dernière, AMD annonça un nouveau CPU pour centres de données.

