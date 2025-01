Sony confie à Hiroki Totoki le poste de CEO

Le géant technologique japonais Sony a annoncé qu’Hiroki Totoki assumerait la fonction de nouveau CEO à partir du 1er avril. Cette nomination s’inscrit dans le cadre d’une réorganisation plus large de la direction.

Totoki, qui porte actuellement les casquettes de Chief Operating Officer, Chief Financial Officer et de President, succédera à l’actuel CEO Kenichiro Yoshida le 1er avril. Ce dernier restera président du conseil d’administration.

Divertissement

Ces dernières années, Sony s’est de plus en plus concentrée sur l’industrie du divertissement avec, notamment, les consoles de jeux PlayStation, les films, la musique et les dessins animés. Cette branche représente désormais le moteur du chiffre d’affaires et des bénéfices de l’entreprise japonaise, qui emploie 110.000 personnes environ dans le monde.

La branche Sony Interactive Entertainment aura également un nouveau directeur à dater du 1er avril. Hideaki Nishino en deviendra en effet le CEO. En mai 2024 déjà, il avait été nommé CEO du Platform Business Group, conjointement avec le Néerlandais Hermen Hulst, qui avait accédé au poste de CEO du Studio Business Group. Il continuera à occuper ce poste, tout en faisant désormais rapport à Nishino.