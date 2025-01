Robovision AI recherche un nouveau CEO 

Après à peine deux ans et demi, les chemins de Thomas Van den Driessche et de l’entreprise flamande Robovision AI se séparent. Le fondateur Jonathan Berte et le COO Christophe Rosseel prendront temporairement la direction de l’entreprise.

En août 2022, Van den Driessche est passé de la firme de satellites Newtec à Robovision AI. Il avait été chargé de développer l’entreprise à l’international et d’en assumer la gestion quotidienne. Cela donna à Jonathan Berte plus de marge de manœuvre pour se concentrer sur la recherche d’investisseurs et de partenaires. Van den Driessche était également président de Robovision AI depuis début 2022, un poste qui revient à Berte après le changement de fonction.

L’entreprise annonce à présent qu’elle se sépare de son CEO d’un commun accord. Aucune raison spécifique n’a été donnée, mais dans un communiqué, Robovision AI déclare qu’elle mettra davantage l’accent sur une expansion agressive pour continuer à croître à un moment où le marché de Vision AI se trouve à un point de bascule. L’entreprise remercie Van den Driessche pour son travail et lui souhaite beaucoup de succès.

L’intention de Robovision AI est de rechercher un nouveau CEO. En attendant, Berte assumera ce rôle, conjointement avec le COO Christophe Rosseel. Ce dernier était arrivé de l’IMEC en novembre 2024 et avait précédemment encore aidé à faire progresser In The Pocket.