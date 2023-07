Le responsable AR de Google s’en va à cause ‘d’un manque de vision’ de l’entreprise

Mark Lucovsky, en charge des systèmes d’exploitation et des plates-formes logicielles pour appareils à réalité augmentée et mixte chez Google, quitte l’entreprise. Son départ coïncide avec une série de projets supprimés et de licenciements.

Dans un tweet, Lucovsky explique que son départ est dû à un ‘engagement précaire et à un manque de vision’ de la part Google dans la réalité augmentée et mixte. Lucovsky était Senior Director of Engineering pour les systèmes d’exploitation et les plates-formes logicielles que Google crée pour les appareils AR et VR. Google fut en 2013 l’un des pionniers sur le plan de l’AR avec son Google Glass. L’appareil plaçait en l’occurrence une couche numérique supplémentaire sur le monde physique.

Après l’échec du premier Google Glass et l’annulation d’une deuxième version, un produit davantage professionnel, Google a éprouvé des difficultés à se refocaliser sur la réalité augmentée. A un moment donné, il y eut bien des rumeurs à propos d’un nouveau projet AR baptisé Iris, qui fut apparemment supprimé au beau milieu d’une grande phase de licenciements que Google effectua cette année. A présent, l’entreprise se concentrerait surtout sur des logiciels de création d’environnements AR.