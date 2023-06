« Google abandonne pour la troisième fois son projet de réalité augmenté »

Google aurait abandonné un projet de nouvelles lunettes de réalité augmentée (le troisième à ce jour). Une grande partie des développeurs avaient été remerciés lors de la précédente vague de licenciements.

Un projet de lunettes de réalité augmentée aurait été abandonné par Google. C’est ce que révèle Business Insider. Ce serait la troisième fois que Google renonce à un projet de réalité augmentée.

Le projet Iris, en collaboration avec Samsung et Qualcomm, aurait été lancé il y a quelques années. Son objectif ? Mettre au point des lunettes capables de mélanger réalité et images générées de manière réaliste, selon les sources de Business Insider. Mais Google a procédé à une grosse vague de licenciements ces derniers mois : 12 000 collaborateurs ont été remerciés. L’équipe chargée de fabriquer les lunettes n’y a pas survécu, et le projet semble ainsi avoir été abandonné.

Concurrence

La fin du projet intervient à un moment où les concurrents de Google investissent lourdement dans le hardware de réalité augmentée. Meta planche sur une troisième version de son casque Quest et Apple vient d’annoncer son casque Vision Pro. En 2015, Google avait pourtant été un des pionniers dans les lunettes de réalité augmentée avec ses Google Glass. Le produit avait cependant accueilli avec un certain scepticisme et sa fabrication avait été rapidement abandonnée. La vente des Google Glass Enterprise Edition 2, destinées au monde du travail, a été interrompue en mars dernier.

Il semble donc que Google a décidé de laisser à d’autres le soin de s’occuper du hardware et souhaite désormais se concentrer sur le software. En mai, l’entreprise a présenté une série de prototypes d’outils de réalité augmentée et de kits de développement permettant de créer du contenu numérique à installer dans des lieux géographiques sous iOS et Android.