Un nouveau directeur général chez Westpole Benelux

Le fournisseur de services IT a été racheté en mars et présente aujourd’hui son nouveau directeur général.

Westpole Benelux a un nouveau directeur général en la personne de Bertrand Launay. Ce dernier vient du groupe français Prodware, qui a racheté Westpole le mois passé, où il exerçait la fonction de Chief Revenue Officer. En tant que general menager de Westpole Benelux, Launay fera directement rapport au CEO de Prodware. Il fera aussi partie du comité exécutif. Avant de rejoindre Prodware, Launay travailla pendant 19 ans chez Microsoft. Le Français a aussi assumé des fonctions IT chez IBM, NEC, HP et Sage notamment.

Westpole Benelux fournit des services IT et d’autres solutions dans le domaine de la transformation numérique. Prodware est pour sa part spécialisée dans la mise en œuvre de solutions ERP et CRM. ‘Westpole Benelux continuera d’opérer comme une entité séparée’, explique Launay dans un communiqué de presse. Après le rachat, un petit jeu de chaises musicales a aussi eu lieu au sein de l’entreprise. Bennie Peleman devient ainsi country sales director HTS Belgium. Cédric Paint est nommé country sales director Luxemburg. Pascal Desart, lui, demeure business unit director International Organisations. Tous trois feront désormais rapport à leur nouveau general manager.