Prodware s’empare de Westpole Benelux

La firme française Prodware est le nouveau propriétaire de Westpole Benelux, un fournisseur de services IT et de solutions hybrides de transformation numérique. Le rachat implique plus de 300 employés de Westpole Benelux, travaillant principalement à Vilvorde, Mont-Saint-Guibert et Windhof (Luxembourg) et réalisant conjointement quelque 40 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Westpole Benelux dispose de trois départements desservant ses clients sur le plan de la transformation numérique, à savoir Digital Infrastructure, Managed Operations et Staffing & Sourcing. Le repreneur, Prodware, est un groupe français occupant 1.400 personnes environ dans treize pays. En Belgique, quelque trente collaborateurs sont actifs dans les bureaux de Kontich et de Waterloo. Prodware est spécialisée dans les services de transformation numérique, à savoir l’implémentation de solutions ERP et CRM. La firme fait partie de The Inner Circle, un cercle qui n’accueille que des top-partenaires de Microsoft au niveau mondial.

Westpole et Prodware opèreront à l’avenir comme des entités indépendantes. Elles conserveront chacune leur direction et leur personnel, mais aussi leurs choix technologiques spécifiques et leurs partenaires. Par contre, les équipes de vente collaboreront en vue de proposer aux clients les solutions des deux entités.

Le montant du rachat n’a pas été révélé.