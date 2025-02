Digi se sépare de près de la moitié de ses dirigeants

L’acteur télécom Digi a licencié cinq de ses onze directeurs en Belgique. Voilà ce qu’a révélé ce jeudi le site d’actualités HLN.

Selon HLN, la collaboration avec les directeurs en charge du marketing, des ressources humaines, des opérations commerciales, de la transformation et du service client a été interrompue avec effet immédiat. Selon certaines informations, quatre nouveaux directeurs auraient été annoncés.

HLN avait précédemment signalé que Digi n’aurait pas payé ses factures et aurait ignoré les règles de sécurité. L’un des dirigeants licenciés a déclaré à HLN qu’il n’y avait pas suffisamment de ressources en provenance de Roumanie, où l’entreprise a son siège.

Le début de Digi dans notre pays avait déjà été assez mouvementé. Le démarrage prévu ‘à l’été 2024’ avait été reporté à la fin de l’année dernière. Mais à peine un mois plus tard, les plaintes affluaient déjà de la part de nouveaux clients qui avaient reçu leur carte SIM en retard, n’étaient pas parvenus à joindre le service à la clientèle ou estimaient que le réseau était instable.

Plus tôt cette semaine, HLN annonçait encore que Digi économisait sur les coûts en ignorant les règles de sécurité. A cette fin, le site d’actualités s’était entretenu avec 24 employés et ex-employés. Cela avait déjà incité l’inspection sociale à ouvrir une enquête. Le licenciement des cinq directeurs semble être la conséquence directe des difficultés de l’entreprise et des révélations à leur sujet.

Entre-temps, la société mère roumaine Digi Communications a publié ses résultats annuels avec un chiffre d’affaires de 1,9 milliard d’euros (+13,9 pour cent) et un bénéfice (EBITA) de 685 millions d’euros (+15,8 pour cent). Les chiffres des activités belges ne sont pas encore connus.