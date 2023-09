Le patron de la division jeux vidéo de Sony va quitter le groupe

Le patron de la division jeux vidéo de Sony, Jim Ryan, quittera ses fonctions fin mars après une longue carrière au sein du groupe, où il a supervisé le lancement de la dernière console PlayStation 5.

“Le président et directeur général de Sony Interactive Entertainment (SIE) Jim Ryan a pris la décision de prendre sa retraite en mars 2024″ après près de 30 ans auprès de l’activité PlayStation”, a annoncé Sony dans un communiqué publié jeudi. Pour préparer la transition, le directeur opérationnel et financier de Sony Hiroki Totoki prendra les commandes de SIE dès le mois prochain, a précisé Sony. Jim Ryan avait rejoint en 1994 la branche européenne de SIE, avant d’occuper divers postes au sein de cette division, jouant notamment un rôle dans les lancements des consoles PlayStation depuis la PS2.

Il était patron de SIE depuis 2019 et a supervisé à ce titre le lancement l’année suivante de la PlayStation 5. La production de ce modèle a d’abord souffert de la pénurie de semiconducteurs en pleine pandémie mais ses ventes ont ensuite décollé, totalisant 40 millions d’unités à fin juillet. Sous son commandement, Sony Interactive, en concurrence avec l’américain Microsoft sur le marché du jeu vidéo, avait embrassé ces dernières années une intense stratégie de rachats de studios, absorbant notamment en 2022 l’américain Bungie (créateur de “Halo” et “Destiny”) pour 3,6 milliards de dollars. Sony a également renforcé sa participation dans Epic Games (“Fortnite”) et pris une part du capital du japonais FromSoftware (“Elden Ring”, “Dark Souls”).

M. Ryan était également en première ligne du combat de Sony pour empêcher le rachat par Microsoft d’Activision Blizzard, l’éditeur de “Call of Duty”, “Diablo” et “Candy Crush”, pour un gigantesque montant de 69 milliards de dollars. Cette acquisition, dans le collimateur de diverses autorités de la concurrence depuis son annonce début 2022, est désormais sur le point d’aboutir après un feu vert préliminaire de l’autorité britannique. “J’ai savouré l’opportunité d’avoir un travail que j’aime dans une entreprise très spéciale, de travailler avec des gens formidables et des partenaires incroyables. Mais j’ai eu de plus en plus de mal à concilier ma vie en Europe et mon travail en Amérique du Nord”, a déclaré M. Ryan, cité dans le communiqué. M. Totoki, également cité, a exprimé “sa profonde gratitude à Jim Ryan pour ses réalisations et contributions exceptionnelles au cours de ses 30 années de carrière chez Sony, et notamment pour le grand succès qu’a représenté le lancement de la PlayStation 5”.