De l’ICQ à la 3G, telles furent les disparitions de 2024

L’intelligence artificielle avait débuté sa formidable marche en avant l’année dernière déjà, mais les budgets n’ont pas vraiment suivi le mouvement. Les marques, services et gadgets suivants nous ont quitté en 2024.

Plextor

Plextor a cessé son existence en janvier au bout de trente ans. La marque fut longtemps très populaire en matière de stockage sur PC. La firme chinoise Kioxia, qui racheta Plextor en 2020, semble remplacer l’appellation par Solid State Storage Technology (SSSTC). Elle va se concentrer sur la production de produits de stockage pour les grandes entreprises, les centres de données et les applications industrielles.

Photos de profils NFT sur Twitter/X

Il est facile de rire des NFT (‘Non Fungible Tokens’), et nous ne nous en privons pas non plus. Pendant la grande vogue des jetons non fongibles en 2022, les utilisateurs payants de Twitter pouvaient lier leur rejeton virtuel à leur abonnement pour un avatar hexagonal spécial avec leur appli ennuyeuse ou autre bestiole NFT. Mais après Meta en 2023, même le site d’Elon Musk sembla admettre début 2024 que ce genre de NFT n’était pas un investissement rentable. Les avatars disparurent donc dans le plus grand secret.

© CFOTO/Future Publishing via Getty Images

ICQ

Le père suprême des programmes de clavardage (chat) arrêta les frais en juin au bout de quasiment trente ans d’existence. Le ‘messaging client’ fut surtout populaire dans les années nonante, la période durant laquelle l’internet effectua sa percée dans le grand public. En 1998, le système fut racheté par AOL, ce qui permit à beaucoup de gens de faire connaissance avec une messagerie instantanée. Aujourd’hui, il n’y a quasiment plus d’utilisateurs, et le service a été radicalement modifié.

Facebook Workplace

L’idée derrière ‘Facebook for Work’, comme il s’appelait à l’origine, était d’offrir une plate-forme permettant une communication fluide entre les employés d’une entreprise. Pas vraiment LinkedIn, mais de quoi remplacer quand même les échanges d’avis devant la machine à café pour les personnes travaillant beaucoup à domicile. Ce ne fut cependant pas un grand succès, et Meta souhaite fermer la plate-forme ‘pour se focaliser davantage sur l’IA et la technologie du métavers’. Vous pourrez encore vous connecter jusqu’au 31 août 2025 à Workplace entre-temps rebaptisé.

© Google

Chromecast

C’en est fini du Chromecast, le petit appareil de Google pour transférer images et applis vers la TV. La marque est officiellement remplacée par le Google TV Streamer nettement plus parlant. Le nouvel appareil devrait offrir une expérience du streaming bien plus solide. Les onze dernières années, les appareils Chromecast ont été particulièrement populaires, puisqu’une centaine de millions d’entre eux ont été vendus.

Microsoft HoloLens

Cette année, Microsoft a interrompu la production de son casque HoloLens 2. Le casque de réalité mixte avait été introduit en 2016 en tant qu’appareil pour grandes entreprises. Il est apparu entre autres sur le marché à des fins de formations, et Microsoft a également conclu un accord avec l’armée américaine pour toute une série d’appareils à utiliser sur les champs de bataille.

Microsoft HoloLens © .

Sur le marché plus large, l’HoloLens demeura toutefois particulièrement coûteux et pas vraiment populaire. L’HoloLens 2 fera encore l’objet de mises à jour jusqu’en 2027, mais la version d’origine ne reçoit entre-temps plus de correctifs.

Microsoft Paint 3d

Paint 3D fut présenté il y a huit ans comme le successeur du connu (et tristement célèbre) MS Paint (aussi connu simplement sous le nom Paint), un programme de dessin facile à assimiler et particulièrement sobre pour Windows. En 2017, Microsoft annonça qu’elle allait renoncer progressivement à MS Paint, mais suite aux protestations des utilisateurs, l’entreprise décida d’envoyer Paint 3D à la retraite. L’appli de dessin disparut du Microsoft Store en novembre. Microsoft indique que Paint 3D continuera de fonctionner si vous l’avez déjà installé sur votre ordinateur.

3G (chez Proximus)

Cette année, Proximus a mis fin à ses services 3G. L’entreprise souhaite utiliser l’infrastructure ainsi libérée pour renforcer ses réseaux 4G et 5G. Pour l’immense majorité des utilisateurs, la fin de la 3G n’aura pas la moindre conséquence. Ils pourront en effet continuer à téléphoner ou à envoyer des données mobiles via les réseaux 4G et 5G. La 3G est sortie il y a une vingtaine d’années, mais est plus récente que la 2G (Edge). Cette dernière technologie réseautique ne s’arrêtera cependant pas, parce que nombre de communications machines transitent encore par la 2G. Comme ces machines ne sont pas toujours prévues pour la 3G, la 4G ou la 5G, il est donc plus facile de mettre progressivement fin à la 3G et de maintenir la 2G encore un peu active. Les concurrents Telenet et Orange mettront par ailleurs aussi fin à la 3G dans le courant de 2025.

© Getty Images

Cruise Robotaxis

En ce mois de décembre aux Etats-Unis, General Motors interrompt Cruise, son service de taxis-robots. En lieu et place, la firme, qui exploite notamment les marques Chevrolet, Buick et Cadillac, entend davantage se concentrer sur le développement de voitures autonomes que les particuliers achètent. Le service de taxis-robots Cruise était l’une des façons dont la technologie des voitures autonomes devait être introduite aux Etats-Unis. Pour GM, cela s’avéra cependant une opération coûteuse, qui ne fut pas directement rentable.

Blu-ray (de LG)

LG a arrêté de proposer ses disques et lecteurs Blu-ray. Il en résulte que le support semble progressivement disparaître. Blu-ray date de 2005 et était le successeur du DVD. Il faut remonter à 2018 pour voir LG encore lancer de nouveaux appareils sur le marché. Les lecteurs encore en vente font partie d’un stock restant. Formellement, LG ne confirme pas la fin définitive des lecteurs. L’entreprise semble vouloir garder la porte entrouverte au cas où le format regagnerait en popularité. En 2019 déjà, Samsung avait mis fin au format aux Etats-Unis. Oppo, Panasonic, Sony et d’autres n’ont plus non plus sorti de nouveaux modèles depuis des années.