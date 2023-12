Proximus s’attend à une révolution quantique

2024 sera l’année de la 5G et de l’IA. Proximus NXT s’attend ensuite à une révolution dans l’utilisation de la technologie quantique. L’entreprise souhaite accroître son avance dans ce domaine.

Proximus souhaite poursuivre sur cette voie en 2024. C’est ce qu’a déclaré Anne-Sophie Lotgering, Enterprise Market Lead, lors de son discours prononcé durant l’événement Think NXT à Bruxelles. Elle y a évoqué principalement le marché professionnel que Proximus dessert avec sa marque Proximus NXT. Les points d’ancrage de l’entreprise sont la cyber-résilience (la cybersécurité ‘normale’ ne suffira plus), l’IA générative (il existe désormais des assistants vraiment intelligents), le phygital (les jumeaux numériques font leur percée) et la confidentialité des données (y compris un rôle clé attribué au cloud souverain).

Sécurité quantique

Point étonnant: la cinquième tendance mise en avant par Proximus NXT pour 2024 sera l’informatique quantique. Cette technologie devrait non seulement offrir plus de puissance de calcul, mais aussi un tout nouveau niveau de sécurité. L’entreprise s’attend à ce que les ordinateurs quantiques réussissent à déchiffrer le cryptage dans les sept à dix prochaines années. La cryptographie post-quantique doit cependant encore garantir la sécurité des données.

Lisez aussi: Proximus teste la première connexion quantique hybride en Belgique

Proximus NXT croit fermement en cette technologie et est l’une des fondatrices du Belgian Quantum Circle. L’entreprise est déterminée à jouer un rôle-clé dans le domaine. Selon Jan Sonck, qui, en tant que Quantum & Cloud Technology Innovation Orchestrator, a expliqué les projets de Proximus NXT, l’entreprise possède actuellement au moins trois années d’avance sur ses concurrents en matière de technologie quantique.

La 5G en… prison

Les éditions précédentes de l’événement – appelé alors Think Things – mirent fortement l’accent sur la 5G. Cet objectif était bien sûr toujours d’actualité à Think NXT, quoique de manière plus concrète. C’est ainsi que la partie exposition de l’événement comprenait une démonstration de drones effectuant l’enregistrement des stocks dans un entrepôt. Le public a également eu droit à un petit scoop, lorsque Kristoff Hemelinckx, Chief IT Operations au SPF Justice, est venu expliquer comment un projet pilote de réseau privé mobile sur 5G était en préparation dans l’un des établissements pénitentiaires du SPF. Les gardiens comme les détenus utiliseront alors des applications mobiles spécifiques via ce réseau.