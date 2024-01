Orange va lancer l’internet par satellite

Orange Belgium a achevé la mise à niveau du réseau de VOO plus rapidement que prévu. Parallèlement, l’opérateur souhaite lancer une offre internet par satellite plus tard cette année. Il n’en révèle pas encore beaucoup de détails, mais ceux-ci sont relativement faciles à découvrir.

Lors d’une conférence de presse, Orange a annoncé aujourd’hui que, six mois avant la date prévue, il pouvait désormais offrir une vitesse d’1 Gbit/s à 95 pour cent des ménages belges. En Flandre, cela se fera principalement via le réseau de Telenet et un accord avec Wyre (la co-entreprise entre Telenet et Fluvius pour la fibre optique), et en Wallonie via le réseau hybrid fiber coax (HFC) de l’entreprise VOO rachetée.

Ce réseau a d’abord dû faire l’objet de sérieuses mises à niveau pour pouvoir offrir ces vitesses supérieures, et ces travaux sont désormais terminés. L’entreprise souhaite pouvoir proposer 1 Gbps à 100.000 ménages supplémentaires d’ici 2025.

Afin de fournir un internet correct dans les zones reculées en l’absence de mises à niveau majeures du réseau, Orange entend lancer l’internet par satellite plus tard cette année. Cela concerne environ 35.000 ménages, qui pourront ainsi disposer d’une robuste connexion fixe.

Internet par satellite

Officiellement, on ne connaît pas encore beaucoup de détails à ce sujet. Mais si l’on jette un coup d’œil de l’autre côté de la frontière, chez la société-mère française Orange, on constate qu’une offre similaire y a été lancée en novembre dernier. Orange propose en France un abonnement à la technologie satellite pour 49,99 euros, prévoyant 200 Mbps en téléchargement et 15 Mbps en upload.

Cette offre fonctionne via le satellite Eutelsat Konnect VHTS de Thalès Alenia Space, qui propose ce service depuis septembre 2022. La connexion proprement dite s’effectue avec un Satellite Kit que les Français peuvent mettre en place eux-mêmes, ou avec l’aide d’un installateur. En France il coûte 299 euros, soit 8 euros par mois. On ignore si Orange Belgium lancera une offre identique, mais cela donne en tout cas une indication claire.

10 Gbps d’ici 2040

L’ambition d’Orange est de pouvoir fournir son réseau équipé de FTTP (Fiber To The Premises) à 66 pour cent de la population d’ici 16 ans (2040). À cette fin, une preuve de concept sera lancée plus tard cette année à Liège et à Bruxelles (Ixelles) auprès d’environ 12.000 ménages. Complété par l’infrastructure de Wyre, l’opérateur entend offrir la fibre optique de bout en bout à 75 pour cent de la population.