Orange veut mettre à niveau le réseau de VOO à la vitesse gigabit l’année prochaine

C’est comme si le mariage avait été préparé depuis des années déjà, voilà comment Orange qualifie le tout récent rachat de VOO. L’union va immédiatement de pair avec plusieurs annonces stratégiques pour le groupe, mais surtout aussi pour le réseau câblé qui sera amélioré.

Le mariage repose sur un certain nombre de piliers, dont le plus important est le réseau fixe qu’Orange possède désormais. D’ici le milieu de l’année prochaine, l’entreprise entend pouvoir proposer à 95 pour cent des Belges une vitesse d’1 Gbps. En Flandre et dans certaines portions de Bruxelles, cela se fera via le réseau de Telenet, qui offre déjà cette vitesse depuis peu. Orange proposera en l’occurrence non seulement le coax, mais aussi la fibre optique de Telenet (là où elle est disponible).

Modernisation du réseau câblé de VOO

En Wallonie et dans de grandes porties de Bruxelles, Orange pourra y arriver via le réseau de sa toute nouvelle filiale VOO, mais cela nécessitera aussi une mise à niveau de ce réseau. Le réseau Hybrid Fiber Coax (HFC) sera profondément modernisé pour pouvoir offrir cette vitesse. Concrètement, cela signifie que le réseau sera adapté à la norme Docsis 3.1. Cet ajustement n’exigera (dans la plupart des cas) pas de rénovation du coax, mais bien des interventions techniques dans les nœuds et les fréquences utilisés.

Mais cela ne s’arrêtera pas à 1 Gbps. L’ambition d’Orange est en effet de proposer à terme 10 Gbps. D’ici 2040, l’opérateur entend proposer cette vitesse sur deux tiers au moins de son réseau FTTP (fiber to the premise), mais contrairement à Proximus et à Telenet ce ne sera pas avec un réseau propre. Il n’y aura donc pas de troisième réseau à fibre optique national. Au bas de cet article, découvrez l’interview de Philippe Toussaint, Chief Fixed Network Officer d’Orange, pour en savoir plus sur la mise à niveau et les ambitions à propos de la fibre optique.

Davantage de services

Mais la fusion avec VOO est aussi l’occasion d’affûter les ambitions générales d’Orange. C’est ainsi que l’entreprise aspire à la ‘customer experience excellence’. Il s’agit là d’une expression de marketing pour dire que l’entreprise veut aussi miser sur les services. Notamment en amplifiant l’offre TV grâce à des contrats et des plates-formes de VOO/BeTV. Pour le marché professionnel, Orange compte entre autres sur l’expérience SoHo de VOO, et sur des combinaisons avec Orange Cyberdefense et le réseau 5G notamment.

5G autonome

À propos de ce réseau 5G, Orange Belgium déclare vouloir atteindre d’ici la fin de cette année quarante pour cent de la population belge. Pour les clients professionnels, l’entreprise entend miser sur 5G Core SA (autonome). Aujourd’hui, la 5G utilise encore souvent des composants de la 4G, alors qu’avec la 5G autonome, tel n’est plus le cas, et davantage de services seront aussi directement possibles pour les clients professionnels. ‘Nous allons mettre en œuvre plusieurs 5G use cases à la mesure de nos clients professionnels’, explique le CEO Xavier Pichon à ce propos. En outre, un accord conclu avec Proximus porte sur des pylônes d’antennes partagés, ce qui devrait améliorer le taux de couverture générale.

Local

Lors de la présentation de la nouvelle stratégie, Pichon a aussi abordé la durabilité au sens large du terme. Un étonnant changement de cap ici, c’est le souhait pour les clients ‘retail’ de négocier de manière entièrement locale avec le service à la clientèle. Pas d’externalisation donc vers des pays (bon marché), mais bien des centres d’appels en Belgique, avec l’ambition de maintenir la qualité à un niveau élevé.

En matière d’ICT aussi, on resserre davantage les rangs, puisque l’ambition est de déplacer les compétences IT de l’extérieur vers l’intérieur.

Moins d’émissions, plus d’inclusion

En outre, l’entreprise déclare vouloir d’ici 2040 réduire à zéro ses émissions nettes de carbone. A court terme, d’ici 2025, les émissions devront diminuer de 22 pour cent aux niveaux 1 et 2. Le niveau 1, ce sont les sources d’émission directe, comme les voitures de société, alors que le niveau 2 couvre les émissions indirectes, comme par exemple l’énergie achetée.

Une plus grande focalisation sera placée aussi sur la diversité et l’inclusion. Orange Belgium entend miser sur le développement des talents internes et se dit ambitieuse au point de devenir l’employeur technologique par excellence.