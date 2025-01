Les garde-côtes suédois inspectent un navire après un câble endommagé en mer Baltique

Les garde-côtes suédois sont montés à bord d’un pétrolier qu’ils soupçonnent d’être à l’origine des dégâts infligés à un câble sous-marin reliant l’île suédoise de Gotland et la Lettonie. La chaîne de télévision suédoise SVT a partagé des images montrant les services de sécurité opérer.

Le Vezhen, un bateau construit en 2022, a été “pris en chasse dimanche et dérouté par les garde-côtes vers les eaux territoriales” du pays nordique, a expliqué à l’AFP Alexander Kalchev, le PDG de la compagnie Navigation Maritime Bulgare, auquel appartient le navire visé. La compagnie nie tout acte de sabotage.

Le bateau est immobilisé à proximité de Carlscrone dans le sud de la Suède.

‘Une action externe’

Un câble de fibre optique appartenant au centre national de radio et de télévision de Lettonie (LVRTC) reliant l’île suédoise de Gotland à la ville lettone de Ventspils, a été abîmé dimanche matin. D’après les premières constatations, les dégâts ont été occasionnés “par une action externe”, ont indiqué dimanche soir les autorités lettones. De son côté, le parquet suédois a annoncé dans la soirée avoir ouvert une enquête pour “sabotage aggravé” et saisi un navire suspecté.

Plusieurs dégradations ciblant les infrastructures énergétiques et de communication sont survenues ces derniers mois dans cet espace maritime. Elles ont été causées par les ancres de bateaux et s’inscrivent, selon des experts et responsables politiques, dans le contexte d’une “guerre hybride” menée par la Russie contre les pays occidentaux. Les pays de l’Otan ont augmenté leurs patrouilles dans la zone concernée.