BASE augmente ses volumes de données

Base a augmenté les volumes de données de ses abonnements mobiles, sans aucun frais supplémentaires (provisoirement).

Dans la pratique, les quantités mensuelles sont plus ou moins doublées. Les utilisateurs possédant un abonnement à 15 euros disposent désormais de 15 Go disponibles par mois au lieu de 8 Go. Pour 20 euros vous obtiendrez 50 Go au lieu de 25 Go. Les abonnements de 29 euros passent à 90 Go et ceux de 39 euros à 120 Go. Les augmentations entrent en vigueur aujourd’hui même le 13 janvier. Les coûts d’utilisation de données en dehors de ces forfaits sont également en baisse.

Les abonnements pour indépendants (appelés SoHo) suivent un trajet similaire. L’abonnement Pro 11 à 11 euros passe de 6 à 10 Go, l’abonnement Pro 20 passe à 40 Go, les abonnements Pro à 29 euros proposent désormais 100 Go par mois, et les abonnements Pro à 35 euros passent à 300 Go.

Mieux concurrencer

Base, la filiale low-cost de Telenet, souhaite répondre aux besoins de ses clients grâce à ces ajustements de prix, mais souhaite également pouvoir ainsi mieux concurrencer d’autres entreprises télécoms. L’arrivée du nouvel acteur Digi, qui a démarré en décembre, semble être un facteur important à cet égard. Scarlet, la marque low-cost de Proximus, avait déjà pris une mesure similaire la semaine dernière, en offrant plus de données par mois pour le même prix.