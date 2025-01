Scarlet adapte à son tour ses offres, avec davantage de données pour les abonnements

Environ un mois après l’arrivée sur le marché des télécoms belges de Digi, le 4e opérateur, Scarlet annonce une adaptation de son offre. L’entreprise, filiale du groupe Proximus, a en effet augmenté ‘considérablement’ les volumes de données de ses abonnements mobiles, sans cependant abaisser les prix. Elle a aussi introduit un nouveau tarif pour la consommation de données hors forfait.

Il y a un mois, Digi avait créé un petit séisme dans le marché des télécoms belge avec son offre à 5 euros pour des appels et SMS illimités et 15 GB d’internet mobile, le tout avec une connexion en 4G. Le jour-même, Hey!, la marque à bas coûts d’Orange Belgique, avait annoncé une adaptation de ses prix et décidé de s’aligner sur l’offre du 4e opérateur, se différenciant par un réseau hybride 4G/5G.

Quelques jours plus tard, Mobile Vikings, une filiale à bas coûts de Proximus, avait fait savoir qu’elle doublerait les données disponibles dans ses abonnements mobiles, sans en modifier le prix.

C’est à présent Scarlet, autre filiale à coûts réduits de Proximus, qui entreprend une même démarche. Pour la seconde fois en moins d’un an, les clients vont bénéficier automatiquement d’une augmentation des volumes de données, sans frais supplémentaires, dès leur prochaine facture.

(On)beperkt bellen

Concrètement, l’offre la moins chère, de 8 euros par mois, verra le volume de données être quintuplé, passant de 1 GB à 5 GB. Les données comprises dans les autres offres seront doublées (Berry : 10 GB pour 10 euros par mois; Cherry : 20 GB au prix de 13 euros par mois; et Hot : 40 GB pour 18 euros mensuels). Les prix restent donc inchangés et seule la formule la plus chère inclut des appels illimités.

Scarlet va par ailleurs s’aligner également sur Digi en ce qui concerne le coût de l’utilisation de données hors abonnement. Il sera ainsi également de 60 centimes d’euros par GB. En revanche, du côté de l’opérateur Proximus en tant que tel, plusieurs hausses de prix sont entrées en vigueur le 1er janvier dernier.