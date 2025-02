Agoria plaide en faveur d’une norme de rayonnement plus élevée pour la 5G à Bruxelles

Une étude sur les performances 5G des villes européennes publiée cette semaine a révélé que Bruxelles enregistrait un score peu satisfaisant. Selon Agoria, qui représente également les intérêts des opérateurs télécoms, la norme relative au rayonnement des téléphones portables dans notre capitale doit donc être assouplie de toute urgence. Si tel n’est pas le cas, des problèmes de capacité risquent de survenir dans les années à venir, selon la fédération technologique.

Pendant longtemps, les connexions 5G rapides n’étaient pas disponibles à Bruxelles, car le gouvernement respectait une norme de rayonnement stricte. Finalement, il y a eu un assouplissement qui a rendu possible la 5G dans la région, mais Agoria prévient dès à présent que cela ne sera pas suffisant.

Rôle de précurseur

‘En raison d’une forte augmentation de l’utilisation de données par les citoyens et les entreprises, un réseau 5G performant s’avère indispensable. En l’absence de changement de politique, la Région bruxelloise risque de connaître des problèmes de capacité au cours de cette législature déjà (qui court jusqu’en 2029, ndlr), selon la fédération, qui estime que Bruxelles, en tant que capitale européenne, doit jouer un rôle de précurseur dans le cadre d’une politique de connectivité moderne.

En réalité, Bruxelles dispose aujourd’hui de normes radio parmi les plus strictes d’Europe. Alors que l’Union européenne et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommandent une norme de 41,2 V/m, Bruxelles applique la norme de 14,57 V/m (à l’extérieur) et 9,19 V/m (à l’intérieur). Les calculs d’Agoria montreraient en outre que, compte tenu des limites de la norme, les opérateurs ne peuvent pas configurer deux tiers des sites pour une qualité optimale.

Taxation par antenne

La fédération souligne par ailleurs que les communes bruxelloises taxent les opérateurs par antenne installée. ‘Ces taxes sont très élevées, contre-productives et représentent des opportunités manquées d’investissements dans l’infrastructure numérique’, déclare Agoria.

‘Nous demandons la formation urgente d’un gouvernement bruxellois, un gouvernement qui aiderait à élaborer une véritable politique de connectivité pour la région, en collaboration avec le secteur’, déclare Brieuc Janssens de Varebeke, directeur d’Agoria Bruxelles. ‘Cela signifie une vision claire de l’avenir avec une norme de rayonnement qui permette d’exploiter pleinement les nombreux avantages de la 5G. Les Bruxellois et les entreprises bruxelloises ont besoin d’une infrastructure numérique de pointe.’