Bruxelles ne fait pas partie des villes européennes les plus performantes au niveau des performances 5G

S’il est question de la meilleure expérience d’utilisation de la 5G, ce sont les villes de Porto et de Stockholm qui obtiennent les scores les plus élevés en Europe. Voilà ce qui ressort d’une enquête effectuée par MedUX, un spécialiste en tests et en benchmarking de réseaux fixes et mobiles. Dans certaines autres villes, dont Bruxelles et Londres, il est possible de faire beaucoup mieux.

MedUX a analysé les performances 5G dans quinze villes européennes, surtout au niveau de l’expérience d’utilisation générale (Quality of Experience, QoE). Porto et Stockholm l’emportent en enregistrant chacune un score de 4,78 sur 5 pour la QoE en combinaison avec les meilleurs données et expérience OTT (Over-The-Top streaming: la distribution directe de contenu vidéo via internet).

Porto offre également la gigue (‘jitter’) moyenne la plus faible au niveau des jeux (10 ms seulement) et fournit des prestations rapides en services cloud. La ville partage la première place avec Lisbonne en matière de ‘value for speed’ (nombre de données pouvant être envoyées), avec des vitesses de pointe supérieures à 800 Mbps. De plus, Porto, tout comme Copenhague, propose une disponibilité 5G élevée, caractérisée par un taux d’enregistrement de 86,54 pour cent et par une connectivité de 100 pour cent dans la 5G Mid-Band n78. Selon les chercheurs, cela se traduit par une connexion fiable constante.

Téléchargements d’1,9 Gbps

Pour sa part, Stockholm obtient le meilleur score en ‘5G-only’ QoE générale avec d’excellents résultats en vidéo streaming. La ville peut s’enorgueillir d’une durée de rendu 4K de 95 pour cent et de vitesses médianes supérieures à 116 Mbps en upload 5G. La capitale suédoise est aussi la plus performante en termes de prestations ‘time-to-content’ avec des pages web qui se chargent en moins d’une seconde. De plus Stockholm occupe la première place au niveau d’utilisation de navigateurs web, de transfert de fichiers et d’expérience en médias sociaux.

Lisbonne est de nouveau la ville 5G la plus fiable avec 99,63 pour cent de sessions internet réussies. Elle offre également la vitesse de téléchargement la plus élevée: 1,9 Gbps, ce qui garantit une bonne expérience pour les applications intensives en données. Lisbonne partage avec Porto les meilleurs ‘value for speed’ et expérience en médias sociaux.

De son côté, Bruxelles accuse du retard sur les meilleures villes en matière de 5G QoE générale. Le rapport montre que notre capitale est aux prises avec une disponibilité 5G limitée et des vitesses basses. De même, la fiabilité et les services de streaming peuvent être améliorés. C’est Londres qui ferme la marche sur le plan de l’expérience mobile générale. La ville souffre d’une disponibilité 5G insuffisante, de vitesses basses, alors que la fiabilité réseautique peut aussi être améliorée.

‘Drive-tests’

L’enquête a été exécutée fin 2024 sur base de ce qu’on appelle en jargon des ‘drive-tests’ (tests d’entraînement) dans quinze grandes villes de onze pays européens. Les voitures de test y ont parcouru plus de 5.500 kilomètres pour établir l’inventaire de la manière dont les opérateurs mobiles déploient et couvrent les services 5G.

‘Nos mesurages sur site confirment que les utilisateurs finaux dans les grandes villes européennes sont encore connectés uniquement via la 4G dans 25 pour cent du temps en moyenne. Il apparaît en outre que 10 pour cent de la couverture 5G ne contient pas de spectre mid-band’, déclare Rafael, SVP EMEA chez MedUX. Selon lui, cela limite le potentiel de la 5G et nécessite des ‘changements de politique et d’investissement urgents’ pour la mise en œuvre de réseaux 5G de qualité supérieure. González: ‘L’approche de ces défis est d’une importance cruciale pour l’Europe en vue de garantir une couverture 5G complète dans les zones urbaines et d’exploiter tout le potentiel de la technologie.’

Le rapport complet de MedUX est disponible via ce lien.