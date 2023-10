Passwerk fournira désormais aussi des services de cybersécurité

Passwerk étend ses services de consultance en diagnostic d’autisme à la cybersécurité. Désormais, l’entreprise souhaite en effet également supporter le Security Operations Center (SoC) des entreprises.

Passwerk se concentre depuis 15 ans sur le déploiement de personnes présentant un profil du spectre autistique dans divers postes ICT. La majorité de ses employés sont des ingénieurs de test (145 personnes), mais il y a également une trentaine de développeurs, 16 consultants BI et 29 personnes de support travaillant chez différents clients. Plus tôt cette année, l’entreprise a également reçu le Data News Award de la ‘Most Sustainable ICT Company of the Year’.

L’année dernière, Passwerk avait annoncé vouloir également proposer des spécialistes de la sécurité et du low code. Le premier point était initialement un pari. Le co-fondateur Dirk Rombaut avait déclaré à l’époque à Data News qu’il n’était pas encore certain que les personnes autistes trouvent leur place dans un processus SoC. En outre, les conditions d’entrée y étaient plus élevées, car les personnes intéressées devaient être titulaires d’un baccalauréat en informatique. Moins d’un an plus tard, l’entreprise a formé dix analystes SoC, dont l’un travaille actuellement chez Belfius. Ils se concentrent, entre autres, sur le contrôle des journaux d’applications et d’appareils du réseau de l’entreprise. Passwerk souligne, entre autres, les fortes capacités d’analyse et l’intense concentration de ses consultants.