Data News Awards 2023: et les vainqueurs sont…

Comme des chevaliers, mais sans table ronde, notre jury s’est enfermé dans un château pour désigner les lauréats des Data News Awards for Excellence. Pas moins de 14 catégories ont fait l’objet de débats et finalement d’un vote.

Communications Innovator of the Year Dstny

Le jury a fait l’éloge des ingénieurs de Dstny. L’entreprise continue à offrir une valeur ajoutée substantielle, ce qui lui vaut des clients très satisfaits et donc un succès mérité. Le jury a également tenu à féliciter Citymesh pour son accessit, d’autant que l’entreprise se profilera dans les prochaines années comme le 4e opérateur.

Autres nommés: Citymesh, Orange, Proximus, Telenet Business

Most Sustainable ICT Company of the Year Passwerk

Certes, on pourrait toujours compter le nombre de panneaux solaires installés ou la politique en matière de recyclage ou de gestion des eaux usées. Mais la durabilité va bien au-delà de la verdurisation (souvent imposée par la loi). En tant que seul lauréat élu à l’unanimité, le jury a particulièrement apprécié le travail de Passwerk qui, à contre-courant du secteur, a offert leur chance à des personnes avec un profil de spectre autistique et emploie désormais 180 personnes.

Une récompense accordée uniquement par sympathie? «L’entreprise stimule non seulement le secteur, mais a aussi réussi à se faire une place dans le secteur», estime un membre du jury. Passwerk est non seulement une organisation dynamique, mais qui fournit également un travail de qualité en mettant en place une structure très particulière.

Autres nommés: Cegeka, Google Cloud, LCL, Tata Consultancy Services

Belgian Tech Start-up Company of the Year Aerospacelab

Pour Aerospacelab, ‘the sky is the limit’ tant au sens propre que figuré. L’entreprise est active dans l’intelligence aérospatiale et est parvenue à récolter des fonds importants dans un secteur en pleine expansion.

Autres nommés: Accountable, DISCAI, Pulsar Power, Trensition

Belgian Tech Scale-up Company of the Year ML6

ML6 continue à afficher sa supériorité technologique et se positionne désormais, grâce à sa spécialisation en IA, dans l’œil du cyclone du secteur. Le jury a récompensé une entreprise active depuis plus de 10 ans dans ce domaine et s’attend à la voir atteindre des sommets dans les prochaines années, dixit un membre du jury.

Autres nommés: Afelio, Davinsi Labs, In the Pocket, The Cronos Group

Data Center Services Company of the Year LCL

LCL n’est plus à présenter en Belgique et fait de l’excellent travail dans tous les domaines, notamment en matière de critères prévus par la législation européenne. En parallèle, l’entreprise s’investit à fond dans les objectifs ESG et le communique clairement au niveau de ses activités. Elle l’emporte haut la main face aux hyperscalers de ce monde.

Autres nommés: Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft, Atos

Customer Centric IT Company of the Year The Cronos Group

Selon le jury, si le modèle de Cronos place le client au centre, c’est précisément parce que le groupe est constitué d’un éventail de sociétés qui permettent de trouver la solution en interne. La proximité du client et la spécialisation grâce à des entités dédiées offrent à Cronos une grande agilité et font du client le point d’attention central. Même si Hexaware fait aussi l’objet de beaucoup d’éloges en terminant à une très proche 2e place.

Autres nommés: Hexaware Technologies, NRB, Tata Consultancy Services

Cybersecurity Company of the Year Eviden (Atos)

Eviden, l’entité d’Atos spécialisée en cybersécurité désormais autonome, jouit de la présence la plus importante. Le jury s’est montré enthousiaste à l’égard de son service de reprise permettant de réactiver un environnement IT (avec Dell). En parallèle, l’entreprise mise à fond sur l’IA dans ses produits avec un bilan remarquable en matière de gestion d’incidents. «Ils ouvrent la voie pour d’autres acteurs», dixit un membre du jury.

Autres nommés: Intigriti, AXS Guard, Fortinet, Orange Cyberdefense

Deep Tech Company of the Year imec

L’Europe entend, d’ici 2030, garantir 20% de la production mondiale de puces, sachant que la technologie des puces est très largement développée au sein de l’imec à Louvain. L’entreprise est un acteur mondial dans plusieurs domaines d’innovation et fait impression tant en Californie qu’au Japon. Aucune entreprise n’illustre mieux le ‘deep tech’ qu’imec.

Autres nommés: Materialise, ML6, Robovision, SAS

IT Services SMB of the Year EASI

La sympathie à l’égard d’EASI est grande. L’entreprise a mis en place une organisation permettant aux collaborateurs de s’épanouir. C’est ainsi que personne n’entre dans l’entreprise à un poste élevé, tandis que la participation des employés est privilégiée. Dès lors, la culture d’entreprise a été particulièrement appréciée et a incité le jury à lui décerner cet award.

Autres nommés: AE, Devoteam, NSI IT Software & Services, Ordina

Enterprise Application Innovator of the Year Odoo

Odoo maîtrise de nombreux marchés (professionnels) et affiche une croissance soutenue depuis plusieurs années. L’entreprise se distingue par sa culture particulière, ce qui se reflète dans ses environnements. Visma a également été félicitée par le jury, même si finalement, les votes ont quelque peu fait pencher la balance en faveur de l’acteur belge.

Autres nommés: Hexaware Technologies, Microsoft, SAP, Visma

IT Services Company of the Year Tata Consultancy Services

«Leur capacité à motiver des équipes pour un client, quel que soit le projet ou la technologie en question, se révèle phénoménale. C’est le premier acteur dont mes spécialistes disent qu’ils nous ont appris des choses», confie un membre du jury enthousiaste. Difficile d’encore ajouter quoi que ce soit. Sinon que Cegeka et Inetum-Realdolmen se partagent la 2e place.

Autres nommés: Delwaware, Cegeka, Inetum-Realdolmen, Proximus

IT Infrastructure & Cloud Innovator of the Year Google Cloud

Le déploiement, l’expertise et l’orientation client de Google Cloud apparaissent comme inégalés selon le jury. Ce qui laisse peu de place à la discussion sur le meilleur innovateur cloud de l’année. Proximus est félicitée pour son innovation en matière de cloud souverain, même si le projet ne démarrera que sous peu.

Autres nommés: Cisco, Amazon Web Services, HPE, Kyndryl

IT Recruiting & Sourcing Company of the Year Talent-IT

Talent-IT est perçue comme un recruteur jeune et dynamique dont la diversité est reconnue en ciblant surtout les nouvelles générations. Dès lors, le jury l’a classée comme étant de loin le meilleur recruteur. De même, Amon a été complimentée pour la manière dont elle appréhende les besoins de ses clients dans leur recherche de talents.

Autres nommés: Amon, Hays Technology, Orbid, Robert Half Technology

Digital Workspace Innovator of the Year Microsoft

Microsoft a reçu les félicitations du jury pour la manière dont elle intègre l’IA dans ses produits, pour l’évolution continue d’un outil comme Teams et pour l’avance qu’elle a réussi à prendre sur la concurrence grâce à son partenariat avec OpenIA (ChatGPT). Mais d’autres aspects comme l’environnement low-code/no-code de Power BI notamment ont retenu l’attention du jury. Le principal point de critique? «Les gens n’utilisent souvent que la moitié des fonctionnalités qui leur sont offertes», dixit un membre du jury.

Autres nommés: Dell Technologies, Fujitsu, Microsoft, The Cronos Group, Delaware